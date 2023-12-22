Пряникові будиночки наяву: погляньте на ці чудові помешкання, які продають зараз у США

Пряниковий будиночок – це не просто смачний святковий виріб. Це також прекрасний архітектурний стиль, який має глибоке історичне коріння. Погляньте, який вигляд мають пряникові будинки наяву.

Пряникові будиночки також відомі своїми "смачними" відтінками фарби: червоні, блакитні та пастельні. Їх використовують для облямування карнизів і арок; ґанків, вікон і дахів.

Зверніть увагу Захисні споруди в новобудовах: чи вплинуть укриття на вартість квартир і терміни здачі об'єкта

Зараз на ринку США є п'ять "солодких" будиночків з часів вікторіанської епохи, які коштують від 200 до 450 тисяч доларів. Агенти з нерухомості кажуть, що від них так і хочеться відламати шматочок.

Гопкінсвілл, штат Кентуккі

Ціна: 199,9 тисячі доларів

Будинок з чотирма барвистими спальнями, трьома ванними кімнатами із загальною площею 308 квадратних метрів. Хоча житло датується ще 1880-ми роками, воно в чудовому стані й залишиться ще таким на багато років.

Пряниковий будиночок у традиційних кольорах / Фото Realtor

Дейдвілл, штат Алабама

Ціна: 225 тисяч доларів

Цю архітектурну перлину побудували теж давно – в 1900 році, але нещодавно її відреставрували. У будинку площею 224 квадратних метри є три спальні та дві ванні кімнати.

Найгарніший пряниковий будиночок блакитного відтінку / Фото Realtor

Ґонзалес, штат Техас

Ціна: 450 тисяч доларів

Будинок 1832 року вміщує чотири спальні, чотири ванні кімнати та відреставровану кухню з сучасною технікою в стилі ретро. Площа помешкання становить 258 квадратних метрів.

Пряниковий будиночок з імітацією глазурі, що стікає з даху / Фото Realtor

Берлін, штат Нью-Джерсі

Ціна: 369 тисяч доларів

Автентичний вікторіанський будинок 1890 року. На площі 230 квадратних метрів облаштували три спальні та три ванні кімнати.

Пряниковий будиночок з біло-зеленим екстер'єром / Фото Bright MLS

Кліфтон Спрінгс, штат Нью-Йорк

Ціна: 329 900 доларів

Ще один будинок чудового зеленого відтінку 1890-х років. Внутрішній житловий простір площею 307 квадратних метрів вміщує аж п'ять спалень та дві ванні кімнати.

Пряниковий будиночок свіжого м'ятного відтінку / Фото Realtor