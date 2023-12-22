Пряничные домики также известны своими "вкусными" оттенками краски: красные, голубые и пастельные. Их используют для окаймления карнизов и арок; крыльц, окон и крыш.

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Сейчас на рынке США есть пять "сладких" домиков со времен викторианской эпохи, которые стоят от 200 до 450 тысяч долларов. Агенты по недвижимости говорят, что от них так и хочется отломить кусочек.

Гопкинсвилл, штат Кентукки

Цена: 199,9 тысяч долларов

Дом с четырьмя красочными спальнями, тремя ванными комнатами общей площадью 308 квадратных метров. Хотя жилье датируется еще 1880-ми годами, оно в отличном состоянии и останется таким на многие годы.

Пряничный домик в традиционных цветах / Фото Realtor

Дейдвилл, штат Алабама

Цена: 225 тысяч долларов

Эту архитектурную жемчужину построили тоже давно – в 1900 году, но недавно ее отреставрировали. В доме площадью 224 квадратных метра есть три спальни и две ванные комнаты.

Самый красивый пряничный домик голубого оттенка / Фото Realtor

Гонзалес, Техас

Цена: 450 тысяч долларов

Дом 1832 года вмещает четыре спальни, четыре ванные комнаты и отреставрированную кухню с современной техникой в стиле ретро. Площадь квартиры составляет 258 квадратных метров.

Пряничный домик с имитацией стекающей с крыши глазури / Фото Realtor

Берлин, штат Нью-Джерси

Цена: 369 тысяч долларов

Аутентичный викторианский дом 1890 года. На площади 230 квадратных метров обустроили три спальни и три ванных комнаты.

Пряничный домик с бело-зеленым экстерьером / Фото Bright MLS

Клифтон Спрингс, штат Нью-Йорк

Цена: 329 900 долларов

Еще один дом чудесного зеленого оттенка 1890-х годов. Внутреннее жилое пространство площадью 307 квадратных метров вмещает пять спален и две ванные комнаты.

Пряничный домик свежего мятного оттенка / Фото Realtor