В Італії продають "супердешеві будинки" за 1 євро: чому така ціна

В італійському містечку, що розташоване поблизу кількох гірськолижних курортів, продають будинки за 1 євро. Так місцева влада хоче посприяти збільшенню кількості жителів у менш заселених районах Італії.

"Будинки за 1 євро" розташовані в Пратола-Пеліньї в Апеннінських горах, регіон Абруццо. На продаж виставили до 250 будинків, але є деякі нюанси.

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В чому полягає програма "супердешевих будинків"

Абруццо – останній регіон Італії, який почав пропонувати житло за 1 євро. Мовиться про занедбані будинки, що потребують серйозного ремонту та відповідно багато коштів. І це ще не все.

У деяких містах існують часові рамки для покупців, коли вони мають довести свої будинки до ладу. Влада Абруццо навіть встановила штраф у розмірі 10 тисяч євро, якщо нові власники не подадуть плани реконструкції житла протягом шести місяців. Власників також закликають завершити саму реконструкцію протягом трьох років.

Та й не кожен будинок у підсумку продають лише за 1 євро. Деякі будуть коштувати і 5 та навіть 20 тисяч євро, якщо їх виставлять на аукціон. Якщо покупці перебувають за кордоном, то їм також потрібно буде сплатити юридичні витрати, які можуть становити близько 3 тисяч євро.

Основна ідея схеми "будинків за 1 євро" полягає в тому, щоб збільшити кількість населення у певних регіонах. Окрім того, для міст це вигідніше, ніж продати будинки за їхню повну ціну.

Така програма доступна приблизно в 25 муніципалітетах Італії, таких як: Сицилія, Сардинія, Тоскана, Лігурія, Апулія, Кампанія, Емілія-Романья тощо.