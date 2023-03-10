Будинок колись належав полковнику Мутон-Баррету – родичу англійської поетеси Елізабет Баррет Браунінг. Його продають за понад 770 тисяч доларів.

Зверніть увагу Що чекає ринок первинної нерухомості у 2023 році: прогноз гендиректора КН РІЕЛ

Котедж із сучасним інтер'єром

Житло вміщує дві спальні (найбільша має вбудовані шафи), одну ванну кімнату, сучасну кухню, світлу та яскраву вітальню. Інтер'єр сучасний та світлий.

Сучасна кухня в чорно-білих кольорах / Фото Fine & Country

Також до нерухомості належить 1,4 гектара території, враховуючи приватний лісок, ставок і потік. Нові власники можуть спокійно гуляти галявинами та насолоджуватись природою.

Стіни в будинку кам'яні з білими цегляними віконними декораціями. Є п'ятисторонні передні двері зі скляною вставкою. Вдень до будинку проникає багато природного світла.

"Це місце, щоб відпочити та насолодитися краєвидом, де навколо є ліс, ставок і струмок. Це середовище є притулком для дикої природи, серед яких різноманітні птахи, качки та червоні білки", – зазначають в оголошенні.