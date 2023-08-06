Ідеальне поєднання минулого й сучасного: будинок з історичними принадами шукає нового власника

На перший погляд це класичний антикваріат 1830-х років. Однак інтерʼєр будинку "розповідає" іншу, сучасну історію.

Будинок з історичними та сучасними деталями розташований у Кеннебанкпорті, штат Мен. Його продають за 2,6 мільйона доларів.

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Класичний будинок із сучасним інтер'єром

Житлова площа будинку становить 295 квадратних метрів. Це оновлене та розширене житло з трьома спальнями. Попри ремонт, власники зберегли багато історичних деталей.

"Збереглася автентичність 1800-х років, з її зовнішнім виглядом і відчуттям. У задній частині будинку є перехідна кімната, де власники починають вводити деякі сучасні елементи, серед яких панорамні вікна та сучасні світильники", – розповідає агент з лістингу Морін Делео.

Сучасна кухня є центром оселі з її вінтажним дизайном, стільницею з мильного каменю та високоякісною технікою.

В інтер'єрі зберегли багато оригінальних деталей, вдало поєднавши їх із сучасними / Фото Realtor

Кожна з трьох спалень має власну мармурову ванну кімнату. А в просторому першому номері є кухня в європейському стилі та власна пральня.

Багато покупців зараз шукають щось відмінне від типового колоніального стилю регіону. Тому це житло зацікавило багатьох.

"Мені випала честь продавати кілька надзвичайних будинків, але ця власність настільки унікальна – вона справді єдина в своєму роді", – каже Делео.

Агент вважає, що наступний власник використовуватиме це місце як другий дім, що досить типово для Кеннебанкпорта – курортного міста, відомого своїми вторинними помешканнями.