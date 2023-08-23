Капсула часу: погляньте на будинок, який ідеально зберігся за 50 років

Зайти в цей будинок в Аделаїді – це те саме, що відкрити капсулу часу, якій десятки років. Останні 50 років там нічого не змінювали.

Житло побудували ще на початку 1950-х років. Це міцний цегляний будинок, який ідеально зберігся протягом десятиліть, тож він справді витримав випробування часом.

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Будинок, який повертає до 1950-х

Від візерункових шпалер і барвистих штор до оригінальних килимів, шаф і підлоги – здається, будинок застиг у часі. Власник, який продає будинок, вирішив не оновлювати його. Відтак минуло вже 50 років.

Зараз житло хочуть продати на аукціоні 9 вересня з орієнтовною ціною в 820 тисяч доларів США.

"Власник ніколи нічого не міняв. Це типова спляча красуня – вам просто потрібен принц, щоб прийти і розбудити її", – жартує агентка з продажу Анна-Марія Вареліас.

Старий ремонт у стилі 50-х, який чудово зберігся / Фото Realestate

Водночас агентка зазначає, що рідко можна знайти так добре збережені старі будинки. Для когось він може стати справжнім скарбом.

Єдине, що новому власникові потрібно буде придбати багато меблів. Кухня виглядає укомплектованою, але всі ніші кімнати – майже або повністю пусті. На задньому дворі є басейн і велика кімната для відпочинку, які оточені доглянутим садом.

Цікаво, що середня ціна житла в районі, де розташований будинок, становить 932 500 доларів.