Як розповідають у Корпорації Нерухомості РІЕЛ, сьогодні покупці житла звертають особливу увагу на інфраструктуру – як зовнішню, так і внутрішню. До того ж на вибір впливає планування і площа помешкань, пише 24 Канал.

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Що саме врахувати перед тим, як укласти договір про купівлю нерухомості та які житлові комплекси є сьогодні оптимальним рішенням, розповідаємо далі.

Клієнти обирають житло у ЖК з розвинутою інфраструктурою

Після тривалих коливань, бажання і пріоритети покупців житла стали більш прогнозованими. Майбутні мешканці новобудов активно цікавляться локацією та її потенціалом, а також інфраструктурним наповненням ЖК. Насамперед оцінюють зовнішню інфраструктуру – благоустрій та транспортну доступність до будинку, а також наявність соціально значущих об’єктів поруч. Мовиться про те, що актуально для всіх: супермаркети, аптеки, медичні заклади, а також спортмайданчики, місця для відпочинку та прогулянок.



ЖК Оk'Land від КН РІЕЛ / Фото РІЕЛ

Саме в залежності від того, що саме розташовано неподалік від новобудови, залежить для якої категорії населення вона буде найзручнішою, зазначають у КН РІЕЛ.

Наприклад, житловий комплекс комфорт-класу Ok’Land, що зводиться у столиці, чудово підійде для родин із дітьми. Адже окрім помешкань до 7-ми кімнат, комплекс має зручну транспорту розв’язку та безліч навчальних, спортивних та медичних закладів поруч,

– підкреслює девелопер.

Внутрішня інфраструктура – не менш важливий аспект. Сьогодні вона забезпечує не лише зручність та комфорт, але й безпеку. Приміром, підземні паркінги стали обов'язковим багатофункціональним приміщенням, яким цікавиться все більше покупців. Їм не уступають дитячі та спортивні майданчики на території, зелені зони із лавками та системи охоронної безпеки.



ЖК "Підзамче. Вежа" / Фото РІЕЛ

Увага прикута і до проєктів, виконаних за концепцією "міста в місті". Такі комплекси дають покупцям все і відразу, тож обрати тут житло може кожен.

Інфраструктура таких комплексів об’єднує в собі набагато більше об’єктів. Таким, для прикладу, є комплекс "Містечко Підзамче". Місця для прогулянок та відпочинку, дитячі садочки та майданчики, школа, підземні паркінги, магазини та кафе – все це частина інфраструктури житлового комплексу,

– підкреслюють в КН РІЕЛ.

В пріоритеті – невелика площа приміщень

Девелопер розповідає, що зараз на ринку існує попит на квартири невеликих розмірів – так зване смарт-житло. Утім, щоб жити в ньому було справді зручно, в КН РІЕЛ дають кілька порад, що допоможуть обрати оптимальний варіант та з часом не пожаліти про вкладення.

Як підкреслює забудовник, правильне зонування квадратних метрів помешкання є запорукою майбутнього комфортного проживання. Тож тим, хто планує придбати однокімнатну смарт-квартиру, тут радять звернути увагу на загальну площу.

Оптимальна площа квартири повинна становити близько 30 метрів квадратних. Кухня, вітальня та зона спальні можуть бути влаштовані без перегородок, проте за умови їх обладнання електроплитою,

– наголошують в КН РІЕЛ,



ЖК "Берег Дніпра" від КН РІЕЛ / Фото РІЕЛ

Важливо правильно зробити зонування квартири на денну та нічну зони, а тому спальне місце доцільніше розмістити ближче до входу. Візуально розширити простір допоможуть панорамні вікна. Квартири із такими, ще й додатковим бонусом – краєвидом на схили Дніпра, пропонує ЖК "Берег Дніпра" у Києві.

Водночас для родин із дітьми девелопер радить обирати три- та чотирикімнатні квартири, де можна розмістити дитячу кімнату, ігрові зони та кабінет. Розміри трикімнатної квартири повинні становити до 90 метрів квадратних. Відповідні варіанти можна підшукати на сайті Корпорації Нерухомості РІЕЛ.