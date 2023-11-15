Будинок із незвичайною лінією даху є національним історичним місцем. "Капсулу часу" вирішили продати за 650 тисяч доларів США. Це досить гарна ціна, враховують вартісність житла.

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Чудовий будинок з дизайном у стилі розкішного ретро

Це не просто житло, а справжня архітектурна перлина. Усередині є три основні спальні, що з'єднані шестикутними сходами з відкритим підйомом. Таким чином у будинку немає кімнат з квадратними кутами, усі вони – трикутні. Навіть душові – це рівносторонні трикутники.

На основному поверсі облаштовані фоє, вітальня, обідня зона та кухня. Також там є основна спальня з ванною кімнатою, дві додаткові спальні та ванна для гостей. Загальна житлова площа – 225 квадратних метрів.

Особливий інтер'єр 1950-х років / Фото Realtor

Низькі дахи, відкриті житлові зони та використання каменю, дерева й інших природних матеріалів у дизайні – все це риси індивідуального стилю Френка Ллойда Райта. Ці, здавалося б, незначні деталі додають особливого шарму ретродизайну.

Будинок розташований на ділянці площею майже 1 гектар, яка теж входить у вартість. Надворі є басейн, гідромасажна ванна та відпочинкова зона. Хто любить старомодний, але затишний інтер'єр, може сміливо купувати цей будинок.