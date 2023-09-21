Зовні це житло в Йетлі, Гемпшир, є скромним і звичайним сімейним домом. Зараз його продають за 450 тисяч фунтів стерлінгів.

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"Капсула часу"

Ретробудинок справді потребує певного оновлення, бо востаннє це робили 50 років тому. Однак така "зупинка в часі" зараз привертає увагу всіх шанувальників атмосфери 70-х років.

На фотографіях видно помаранчеві штори, які досі висять на вікнах їдальні, та геометричні килими, що вкривають підлогу. Старомодні меблі з твердого дуба теж вказують на недоторканість протягом багатьох років.

Інтер'єр у стилі ретро / Фото Jam Press

У їдальні дерев'яна обшивка стелі поєднується з темним дубовим обіднім столом – класичним предметом меблів того часу. У сусідній кімнаті навіть стіна повністю зроблена з пробкової плитки.

В оголошенні вказано: "Цей просторий будинок із чотирма спальнями має три вітальні та цілісний гараж. Нерухомість пропонує новому покупцеві можливість залишити в ній власний слід, оскільки вона вимагає певного оновлення"

Перед будинком є паркінг, а позаду посаджений зрілий сад.



Сад за будинком / Фото Jam Press