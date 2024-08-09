Велика копія будиночка Барбі: у США здають в оренду особливий готель

На Airbnb тепер можна орендувати справжній ляльковий будиночок. Це велика копія домівки Барбі з 1990-х.

Будинок має назву Slumber Party Fun. Його власниця Полі зробила такий інтер'єр, який пам'ятають усі дівчатка з 1994 року.

Цікаво Де знімали "Гру престолів": 5 замків з культового серіалу, які просто вражають

Ляльковий будинок, у якому можуть пожити всі

Двоповерховий компактний будинок дарує мандрівку в часі. Всередині є купа меблів Барбі, включно з диваном, холодильником, туалетним столиком і знаменитим гардеробом зі срібними чоботами на підборах і рожевими куртками.

Також у будинку є висувні дивани та відеомагнітофон. Стіл для пікніка завалений підвісками та намистинами, з яких можна зробити власні прикраси.

Готель є копією будиночка Барбі / Фото Airbnb

Туристи можуть забронювати 4-місний номер. Вартість подобової оренди – 89 доларів з людини за ніч.

На жаль, ночувати доведеться в спальних мішках у наметі. Розташований 13-метровий готель у містечку Літтлтон, штат Массачусетс.