Хоча більшість пам'ятних сцен "Гри престолів" знімали в студії у Белфасті, серіал не вдався б таким захопливим без історичних локацій. Для цього автори розшукали з десяток замків не в одній країні світу. Нерухомість 24 розповідає про п'ять найвеличніших палаців, які, безперечно, варті уваги.

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Замок Ворд, Північна Ірландія

Замок Ворд – резиденція Вінтерфелл / Фото National Trust

З першого епізоду "Гри престолів" Замок Ворд був резиденцією Вінтерфелл. За переказами, родовий замок дому Старків побудували вісім тисячоліть тому.

У реальності – замок 1760 року, колишня резиденція аристократичної родини Ворд. Його особливістю є подвійний архітектурний стиль. Парадна сторона будівлі зведена й обрамлена в класичному стилі палладіо, а протилежна – має елементи георгіївського стилю з готичними елементами. Ці відмінності простежуються по всьому замку.

Коли помер останній віконт, Замок Ворд передали у власність уряду. Він відкритий для відвідування. Туристам пропонують не лише помилуватися архітектурою, а й покататися на велосипедах, взяти урок стрільби з лука і навіть дослідити ліс, де діти Старка знайшли своїх лютововків.

Палац Діоклетіана, Хорватія

У Палаці Діоклетіана був трон Дейнеріс / Фото Visitteo

У хорватському місті Спліт розташований приголомшливий Палац Діоклетіана. Саме в ньому була тронна зала королеви Дейнеріс, матері драконів. А тунелі палацу слугували місцем ув'язнення її дракона.

Замок побудували понад 1700 років тому на площі близько 3 гектарів. Його вважають найбільш збереженим палацом періоду Римської імперії. Велична архітектурна пам'ятка обнесена могутніми стінами заввишки до 20 метрів з трьома вежами (колись їх було з п'ятнадцять). Внутрішній двір під прямим кутом перетинають дві головні вулиці.

Палац Вердала, Мальта

Палац Вердала – будинок Іллірії Мопатіса / Фото Shutterstock

Офіційна літня резиденція президента Мальти з'являється в першому сезоні серіалу. Вона слугувала будинком Іллірії Мопатіса в Пентосі, де Таргарієни живуть у вигнанні.

Палац розташований в одній із найзеленіших місцевостей Мальти, яка відома як Сади Бускетта. Саме там Дайнеріс і Кхал Дрого зустрілися вперше.

Замок Вердала збудували таким чином, що сонячне світло падає на нього протягом усього дня. По кутах палацу розташовані чотири вежі, що поділені на невеликі кімнати. До наших днів збереглася кімната тортур з часів панування мальтійських лицарів.

Севільський Алькасар, Іспанія

Севільський Алькасар – палаци Дорна / Фото Activa Tours

Королівський палац та його квітучі сади були місцями для зйомки палаців Дорна в п'ятому сезоні.

Велика частина сучасного комплексу побудована на руїнах арабської фортеці. Початок зведення датують 1364 роком.

Велична будівля є одним з найкращих прикладів мудехарської архітектури. Майже 700 років це був палац іспанських королів. Верхні покої Алькасару правляча родина використовує й досі як свою офіційну резиденцію в Севільї.

Кастільо-де-Альмодовар-дель-Ріо, Іспанія

Кастільо-де-Альмодовар-дель-Ріо – резиденція Тірелів / Фото Drone Photography

Сцени захоплення Джеймі Ланністером міста Хайгарден у сьомому сезоні знімали саме тут. Замок був резиденцією шляхетної родини Тірелів.

Спочатку Кастільо-де-Альмодовар-дель-Ріо був римським фортом, який завоювали та відбудували маври в 760 році. Протягом Середньовіччя він зазнав кількох реконструкцій, а в 1900-х роках замок відреставрував приватний власник.

Відвідувачі можуть розглянути військові вежі, з яких відкривається неймовірний краєвид на річку Гвадалквівір.