Будинок на узбережжі: скільки коштує житло біля Коралового моря в Австралії

Цей будинок у Кернсі площею 8,5 гектара привернув багато уваги покупців. Він розташований біля Гарнерс-Біч, що має доступ до Коралового моря.

У будинку є п’ять критих внутрішніх двориків та затишна альтанка біля басейну з видом на пляж і терасу. Ледь не з кожного панорамного вікна в помешканні видно казковий тропічний ліс.

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Інтер’єр на мільйон

З передпокою ви потрапляєте до величезної вітальні та обідньої зони з краєвидом на гігантський 17-метровий широкий басейн. Далі облаштований робочий кабінет із окремим входом, а потім – пральня.

Родзинка будинку – величезна тераса на даху. Там теперішні власники зробили мінігород з чотирма грядками. Свіжі овочі там ростуть цілий рік.

Щоб знайти спальню, треба пройти через внутрішній дворик. Там же ж кухня, ванна кімната і величезна тераса.

Природа зазирає у кожне вікно / Фото Supplied

Вгору по елегантних сходах можна потрапити до головної кімнати з терасою, спа-центром, офісом/місцем для відпочинку і приватною ванною кімнатою. У кімнаті поруч є ще одна спальня, і теж з ванною.

Нерухомість вирішили продати на аукціоні 12 жовтня, щоб кожен охочий міг поставити свою ціну.