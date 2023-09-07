В доме есть пять крытых внутренних двориков и уютная беседка у бассейна с видом на пляж и террасу. Чуть ли не из каждого панорамного окна в доме виден сказочный тропический лес.

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Интерьер на миллион

Из прихожей вы попадаете в огромную гостиную и обеденную зону с видом на гигантский 17-метровый широкий бассейн. Далее обустроен рабочий кабинет с отдельным входом, а затем – прачечная.

Изюминка дома – огромная терраса на крыше. Там нынешние владельцы сделали минигород с четырьмя грядками. Свежие овощи там растут круглый год.

Чтобы найти спальню, нужно пройти через внутренний дворик. Там же кухня, ванная комната и огромная терраса.

Природа заглядывает в каждое окно. Фото Supplied

Вверх по элегантной лестнице можно попасть в главную комнату с террасой, спа-центром, офисом/местом для отдыха и частной ванной комнатой. В комнате рядом есть еще одна спальня, и тоже с ванной.

Недвижимость решили продать на аукционе 12 октября, чтобы каждый желающий мог поставить свою цену.