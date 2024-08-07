Скільки коштує оренда заміських будинків біля Львова: актуальні ціни

Жити в селі, що розташоване близько до міста, – ідеальний варіант. Поблизу Львова пропонують будинки в Брюховичах, Гамаліївці та інших населених пунктах.

Беззаперечним є той факт, що чим ближче до міста, тим орендна плата вища. А ще, коли в селі є ліс чи водойма, як у Брюховичах, то вартість буде справді висока. Нерухомість 24 розповідає, скільки коштує орендувати будинок біля Львова, посилаючись на дані аналітиків OLX.

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Оренда будинків селах, близьких до Львова

У Брюховичах винайняти будинок можна приблизно за 34 тисячі гривень на місяць (медіанна ціна – 30 тисяч). Також власники пропонують оренду частини будинку. Це коштуватиме десь удвічі менше, а саме 15 – 16 тисяч гривень.

Значно дорожче буде винайняти котедж – місячна оренда коштує від 45 до 50 тисяч гривень. Попит на таку дорогу заміську нерухомість значно менший.

Також неподалік від Львова є село Гамаліївка, де пропонують кілька варіантів оренди житла. Винайняти будинок тут коштуватиме всього 10 тисяч гривень на місяць, а котедж – 16 тисяч.

У селі Липники пропозиції стартують від 6 – 9 тисяч гривень, але їх дуже мало. Оренда будинку обійдеться аж у 22 тисячі гривень, а котеджу – у понад 40 тисяч.

Також кілька будинків для оренди пропонують в селі Оброшине. Там середня ціна становить 20 тисяч гривень на місяць.

У Львові здають квартиру за понад 200 тисяч

Біля Стрийського парку розташована найдорожча квартира для оренди у Львові. Її пропонують за 5,5 тисячі доларів на місяць.

Помешкання розташоване в елітній новобудові в ближньому центрі міста. Житло площею 320 квадратів вміщує кухню, вітальню, три кімнати, чотири гардероби, три санвузли та технічне приміщення. Погляньте на фото.