Бесспорным является тот факт, что чем ближе к городу, тем арендная плата выше. А еще, когда в селе есть лес или водоем, как в Брюховичах, то стоимость будет действительно высока. Недвижимость 24 рассказывает, сколько стоит арендовать дом возле Львова, ссылаясь на данные аналитиков OLX.

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Аренда домов селах, близких ко Львову

В Брюховичах снять дом можно примерно за 34 тысячи гривен в месяц (медианная цена – 30 тысяч). Также владельцы предлагают аренду части дома. Это будет стоить где-то вдвое меньше, а именно 15 – 16 тысяч гривен.

Значительно дороже будет снять коттедж – месячная аренда стоит от 45 до 50 тысяч гривен. Спрос на такую дорогую загородную недвижимость значительно меньше.

Также неподалеку от Львова есть село Гамалеевка, где предлагают несколько вариантов аренды жилья. Снять дом здесь будет стоить всего 10 тысяч гривен в месяц, а коттедж – 16 тысяч.

В селе Липники предложения стартуют от 6 – 9 тысяч гривен, но их очень мало. Аренда дома обойдется аж в 22 тысячи гривен, а коттеджа – в более 40 тысяч.

Также несколько домов для аренды предлагают в селе Оброшино. Там средняя цена составляет 20 тысяч гривен в месяц.

Во Львове сдают квартиру за более 200 тысяч

Возле Стрыйского парка расположена самая дорогая квартира для аренды во Львове. Ее предлагают за 5,5 тысяч долларов в месяц.

Помещение расположено в элитной новостройке в ближнем центре города. Жилье площадью 320 квадратов вмещает кухню, гостиную, три комнаты, четыре гардероба, три санузла и техническое помещение. Посмотрите на фото.