Автор оголошення на OLX каже, що це не звичайне житло, а швидше будинок-курінь чи рибальський будиночок. Тобто вартість житла не дарма така не низька, адже воно тимчасове, без фундаменту, повідомляє Нерухомість 24.

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Який вигляд має бюджетне житло біля моря

Будинок розташований у справді чудовому місці – з тераси можна милуватися одеським морем.

Багато площі – 100 метрів квадратних, два поверхи, 3 спальні, кухня, санвузол, видова тераса, асфальтований під'їзд, розвинена інфраструктура, враховуючи транспортну розв'язку,

– мовиться в оголошенні.

На фото видно спальню з ліжком і двома столиками та кімнату з ліжком та двома м'якими кріслами. Також показали доволі захаращене приміщення, де розміщена кухонна та пральна зони. Будинок продають разом із меблями, хоча деякі з них вже старі.

Кімнати в будинку / Фото OLX

"Ви самі вирішуєте будинок це біля моря, дача з човном або риболовля, а можливо це дохід з дуже великою рентабельністю", – зазначив автор оголошення.

У будинку-курені є електро- та водопостачання, але це все ж не місце для постійного проживання.