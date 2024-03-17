Рідкісна перлина: скільки коштує розкішний будинок з краєвидом на океан у Каліфорнії

Унікальний будинок з високим дизайном під назвою Case Study House розташований у багатому районі Лос-Анджелеса. До океанського узбережжя йти всього кілька метрів, і його чудово видно з панорамних вікон у домі.

Цей будинок спроєктували та збудували так, щоб трохи розмити межу між житлом і навколишнім середовищем. Бачити океан, перебуваючи всередині, – це просто неймовірно. Ціна питання – 8,9 мільйона доларів.

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Не будинок, а мрія

Житло має дві спальні та дві ванні кімнати, а також вітальню, кухню, садову кімнату й відпочинкову/гостьову зону. Будинок був на ринку у 2018 році за 10 мільйонів, але, очевидно, ця сума потенційним покупцям здалася зависокою.

Будинок мав лише трьох власників. Відомо, що перший господар подбав про додаткові спальню та ванну кімнату.

Ця розкішна нерухомість площею 160 квадратних метрів – єдиний в околицях будинок, що за дизайном орієнтований на океанські краєвиди.

Просторі кімнати, наповнені природним світлом / Фото Jim Simmons

"Коли люди заходять у двері, у них відвисають щелепи. Будинок підходить для розваг завдяки відкритості на величезний газон і краєвид. Ви відчиняєте вхідні двері, і все прямо перед вами", – поділився агент з продажу.

Словом, це ідеальне місце для тих, хто любить красу природи та свіже океанське повітря.