Этот дом спроектировали и построили так, чтобы немного размыть границу между жильем и окружающей средой. Видеть океан, находясь внутри, – это просто невероятно. Цена вопроса – 8,9 миллионов долларов.

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Не дом, а мечта

Жилье имеет две спальни и две ванные комнаты, а также гостиную, кухню, садовую комнату и зону отдыха/гостевую зону. Дом был на рынке в 2018 году за 10 миллионов, но, очевидно, эта сумма потенциальным покупателям показалась слишком высокой.

Дом имел только трех владельцев. Известно, что первый хозяин позаботился о дополнительных спальню и ванную комнату.

Эта роскошная недвижимость площадью 160 квадратных метров – единственный в окрестностях дом, что по дизайну ориентирован на океанские пейзажи.

Просторные комнаты, наполнены естественным светом / Фото Jim Simmons

"Когда люди заходят в двери, у них отвисают челюсти. Дом подходит для развлечений благодаря открытости на огромный газон и вид. Вы открываете входную дверь, и все прямо перед вами", – поделился агент по продажам.

Словом, это идеальное место для тех, кто любит красоту природы и свежий океанский воздух.