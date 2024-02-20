Сюрприз від власника: ви будете вражені, коли дізнаєтеся, що продають разом з будинком

У місті Кейнен, що в Нью-Гемпширі продають досить занедбаний будинок, який привернув багато уваги. Річ у тім, що всі говорять не про саму нерухомість, а те що можна придбати разом із нею.

Будинок досить маленький за площею, тому його навіть назвали дерев'яною кабіною. Вартість житла становить 399,9 тисячі доларів, тому, здавалося б, далеко не кожен захоче його купити. Проте автолюбителі будуть у захваті.

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Будинок і 300 класичних авто

Це справді вражає, адже такого на ринку більше немає, – будинок на великій площі оточує 300 класичних авто, які входять у вартість нерухомості. Агенти називають цю пропозицію "справжньою крадіжкою".

Старовинні авто, які є бізнесом продавця / Фото Jam Press

Усі класичні авто є бізнесом теперішнього власника Кріса, який займається їхнім продажем. Він вирішив передати свою компанію "Parts of the Past" новому господарю. Розрахунок за власність можливий лише готівкою.

Новий власник отримає компанію з продажу класичних авто / Фото Jam Press

Раніше на місці будинку не було нічого, а житло Кріс збудував сам. Він вирішив оселитися на цій усамітненій ділянці під час пандемії. Власник почав збирати викинену деревину та інші матеріали й потрохи будувати оселю. Так він збудував це дерев'яне житло.



Інтер'єр спальні / Фото Jam Press

Всередині є одна спальня, кухня, ванна кімната, передпокій та підвал, де можна облаштувати офіс, ще одну спальню чи тренажерний зал. Кожна кімната має красиві дубові стіни та балкові стелі. Деякі меблі новому власникові чи власниці треба буде докупити.