Будинок середини 20 століття з хвилястою лінією даху з'явився на ринку в місті Рарітан. Коштує він, до речі, не мільйони доларів, як усі унікальні будинки, а всього 525 тисяч.
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Єдиний у своєму роді будинок
Житло з хвилястим дахом вміщує три спальні та дві ванні кімнати з загальною житловою площею у понад 200 квадратних метрів. Агенти з нерухомості кажуть, що він наповнений ретрошармом як всередині, так і зовні.
Кажуть, що дизайн-проєкт будинку розробляв відомий у тих краях архітектор, який обожнював використовувати хвилі. З матеріалів він полюбляв скло, натуральне дерево та камінь, за допомогою яких створював невидимий зв'язок житла всередині з природою зовні.
Затишна вітальня у темних нейтральних тонах має величезне панорамне вікно. На тлі хвилястої стелі це створює відчуття, наче ви перебуваєте на вершині скелі. Також в будинку є кухня, вітальня та їдальня.
Інтер'єр вітальні / Фото Realtor
До власності також належить прибудований гараж на два авто та критий внутрішній дворик позаду – ідеальне місце, щоб поринути в безтурботні краєвиди.
Їдальня з дерев'яними меблями / Фото Realtor
Варто зазначити, що будинок розташований в усамітненому куточку. Навколо лише природа, тож відпочивати там – справжня насолода.
Будинок серед чарівної природи / Фото Realtor