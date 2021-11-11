Розповідаємо про історію будинку та його зв'язок із The Beatles. А також – яку суму запросили за легендарну ліверпульську нерухомість.

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Будинок, де The Beatles провели перші репетиції

Район в якому розташована будівля / Фото New York Post

Розташований у передмісті Ліверпуля, будинок використовувався як основне місце для репетицій The Beatles наприкінці 1950-х років.

Харрісон та його родина переїхали сюди у 1949 році, коли йому було лише 6 років. Сім'я жила у цьому будинку до 1962 року, поки Харрісону не виповнилося 18 років.

Задній двір / Фото New York Post

Згідно з інформацією на сайті, де виставлено оголошення про продаж, у будинку є три спальні. З часів життя Харрісона тут додався передпокій, вітальня, суміщена кухня з їдальнею, а також задній двір. Також в оголошенні зазначено, що ряд деталей за цією адресою залишився недоторканим, це, зокрема, ванна, раковина, вішалки в шафах, міжкімнатні двері та декор.

Аукціонний сайт зазначає, що перегляд можливий лише за попереднім записом. Щоб побачити квартиру у потенційних покупців буде лише 2 тижні перед аукціоном. Ставки приймаються онлайн до 30 листопада.

Стартова ціна – 160 000 фунтів стерлінгів (215 000 доларів).

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Однією з умов продажу є заборона на організацію музею або іншої туристичної пам'ятки в межах будинку.