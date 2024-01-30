Цей будинок Джефф Безос разом із колишньою дружиною Маккензі Скотт орендували у 1994 році за 890 доларів. Зараз це історичне житло продають за 2,3 мільйона доларів.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Тут заснували Amazon

Будинок розташований у Белв'ю, штат Вашингтон. Він вміщує три спальні, дві ванні кімнати, кухню з граніту та клена, велику кімнату та терасу на задньому дворі.

Житло площею 143 квадратних метри збудували ще в 1954 році, на початку 2000-х років там зробили капітальний ремонт. Територія довкола повністю обгороджена парканом, що забезпечує певну приватність.

Затишне житло, яке орендував Джефф Безос / Фото Mai Huang and Sea to Sky Realty

Особлива цінність нерухомості в тому, що в гаражі цього будинку 1994 року заснували компанію Amazon. Приміщення було дуже простим, його навіть облаштували саморобними столами, які зробили з дверей. Такі скромні деталі досі символізують одну з основних цінностей Amazon. Штаб-квартира в гаражі проіснувала недовго, але історія залишилася. Щоб нагадати заснування компанії, рієлтори відтворили оригінальну біло-блакитну вивіску "amazon.com" у гаражі.

Легендарний гараж, де заснували відому компанію / Фото Mai Huang and Sea to Sky Realty

Будинок продавали кілька разів: він переходив з рук у руки в 1998-му, 2005-му, 2009-му та 2019. Востаннє житло з'являлося на ринку 18 січня 2024 року.