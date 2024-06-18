Зовнішній вигляд будинку Демі Мур балансує між красою та сучасністю. Такого ефекту акторка досягла не за допомогою фарби, яку можна побачити всюди. Вона обрала дерево.

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Яку обробку Демі Мур обрала для екстер'єру

Сучасний будинок акторки обшитий натуральним мореним деревом. Деревина вирівняна горизонтально по всьому будинку з простором між дошками. Такий спосіб обробки створив стриманий, майже скандинавський вигляд.

Теплий, золотистий відтінок деревини ідеально контрастує із зеленню, що оточує будинок, та холоднішим, сірим на внутрішньому дворику.

Акторка біля свого будинку: дивіться відео

Дизайнери кажуть, що зовнішній вигляд будинку Демі Мур з натурального тонованого дерева є чудовою альтернативою фарбі. По-перше, зовнішнє облицювання одразу вражає візуально.

Це надає зовнішньому вигляду багатої елегантності, глибини та серйозності, чого не можна досягти з іншими матеріалами, як-от з камінь або фарба. І це сама по собі природна краса,

– каже архітекторка з Нью-Йорка Кармен Ларах.

Ще важливіше, що вибір дерев'яного облицювання виходить за рамки естетики, бо це також про довговічність.

Архітекторка додає: "Однією з переваг дерева є його довговічність, яка за умови належного догляду може витримувати різні погоду краще, ніж фарба чи будь-який інший матеріал. Це екологічно чистий варіант, оскільки дерево не виділяє шкідливих речовин під час виробничого процесу. А ще натуральна деревина забезпечує чудову теплоізоляцію, мінімізуючи втрати тепла, що робить будинок більш енергоефективним".

Експерти кажуть, що все частіше бачать деревину на зовнішніх стінах сучасних будинків. Вони прогнозують, що тип облицювання, як у Демі Мур, домінуватиме в тенденціях цього року.