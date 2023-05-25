Будинок площею 135 квадратних метрів збудували в 1959 році, але згодом його занедбали. Пізніше житло перебудував власник та архітектор Стівен Філліпс, який відомий проєктуванням переважно сучасних просторів. Зараз оновлене житло продають за 1 495 000 доларів.

Зверніть увагу Зелені зони, спортмайданчики, лаунж-зони: як КН РІЕЛ створює комфортне середовище для життя

Житло в стилі будиночка на дереві

Востаннє будинок переходив до нового власника в 2011 році за 506 тисяч доларів. Протягом останніх кількох років там був капітальний ремонт. Зараз житло вміщує дві спальні.

Обідня та відпочинкова зони / Фото The MLS

"Будинок дуже чистий і сучасний, з розсувними скляними дверима від підлоги до стелі на обох кінцях основного житлового простору, тому він просто залитий світлом. За вікнами – зелений пейзаж, який прямо зараз розквітає, а навколо літають колібрі. Це таке чарівне поєднання внутрішнього й зовнішнього середовища", – каже агент з продажу Браян Ліндер.

Дім назвали будиночком на дереві небезпідставно. З вікон видніються гілки дерев так, наче він справді розташований на дереві.

З панорамних вікон видно гілки дерев / Фото The MLS

"Будинок просто теплий і гостинний. Це просто стримана, зручна та сучасна архітектура, яка поважає минуле та відповідає поточним очікуванням способу життя", – додає Ліндер.

Кухня облаштована сучасною технікою / Фото The MLS