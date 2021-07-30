Будинок для відлюдників продають за 13 мільйонів доларів: де він розташований

У США виставили на продаж розкішний особняк. За нього хочуть вторгувати 13 мільйонів доларів (349 мільйонів гривень).

Особливість нерухомості в тому, що вона ізольована від зовнішнього світу. Що є в особняку та як він виглядає – читайте далі.

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Що відомо про нерухомість

Будинок площею 1672 квадратних метри розташований в горах у штаті Техас. З нього відкривається неймовірно красивий краєвид на озеро Тревіс. Власником об'єкта є Тринідад Менденхол, який вважається місцевим магнатом нерухомості. Особняк виставили на продаж на початку липня 2021 року.

У 2018 році будинок намагалися продати, проте через кілька місяців оголошення видалили.

Розкішний будинок хочуть продати за 13 мільйонів доларів / Фото realtor

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Що є в будинку і на території

Новий власник отримає в розпорядження 6 спалень, 13 ванних кімнат, кухню, джакузі, винний льох, кінотеатр, ліфт і апартаменти для гостей. На ділянці, площа якої 52 тисячі квадратних метрів, є великий басейн. Господар хоче виручити за нерухомість 13 мільйонів доларів.

Як виглядає будинок для відлюдників / Фото realtor.com: