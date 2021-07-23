Які податки та на якому етапі потрібно сплатити під час купівлі квартири в Україні у 2021 році – розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Що сплачується при купівлі квартири

Зобов'язання щодо сплати податків переходять до власника житла після того, як нотаріус внесе до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідну інформацію. Зокрема покупець сплачує:

Послуги нотаріуса . Звернення до державного нотаріуса коштуватиме дорожче, однак приватний зазвичай швидше реєструє купівлю – продаж нерухомості.

. Звернення до державного нотаріуса коштуватиме дорожче, однак приватний зазвичай швидше реєструє купівлю – продаж нерухомості. Збір Пенсійного фонду . Він складає 1% від суми покупки. Квитанцію потрібно надати нотаріусу, який внесе відповідні дані до Державного реєстру. Вартість послуги: 5 робочих днів – 230 гривень, 2 дні – 2 270 гривень, дві години – 11 350 гривень.

. Він складає 1% від суми покупки. Квитанцію потрібно надати нотаріусу, який внесе відповідні дані до Державного реєстру. Вартість послуги: 5 робочих днів – 230 гривень, 2 дні – 2 270 гривень, дві години – 11 350 гривень. Держмито за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом. Складає 1 % кадастрової вартості житла. Зверніть увагу: нотаріальні послуги (укладання договору, внесення даних до реєстру) у цьому разі оплачуються окремо.

Ставка податку встановлюється органами місцевого самоврядування у кожній області України, але не може перевищувати 1,5% встановленої на 1 січня звітного року мінімальної суми за квадратний метр: на 2020 рік – 70,85 гривні за квадратний метр, на 2021 рік – 90 гривень. Витрати під час купівлі нерухомості несуть обидві сторони угоди або одна з них, якщо є відповідні домовленості,

– пояснили у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Зверніть увагу! Покупець зобов'язаний сплатити податок протягом 14 днів: з моменту укладення договору купівлі – продажу квартири (переходу права власності) та під час заповнення заяви про оформлення іпотеки. Податок під час купівлі квартири у забудовника (ПДВ) сплачується у день оплати вартості житла.

ЖК "Львівська Площа" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ​ / Фото riel

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За яку нерухомість потрібно сплачувати податки

В Україні є податок на квартири площею понад 60 квадратних метрів. Це означає, що потрібно сплачувати податок за "зайві" метри. Наприклад, якщо об'єкт має площу 90 квадратних метрів, податок розраховується на 30 "квадратів".

Важливо! Якщо квартира має площу понад 300 квадратних метрів, необхідно сплачувати також податок на розкіш. Він складає 25 тисяч гривень щорічно до суми основного податку.

Державний збір не стосується житла, яке:

утримується коштом місцевого чи державного бюджетів;

розташоване у зоні обов'язкового відселення;

перебуває в аварійному стані.

Не варто намагатися зменшити суму, свідомо занижуючи покупну ціну об’єкта в договорі. Податкова служба перевіряє ринкову вартість приміщення і зазвичай орієнтується на середні ціни в конкретному населеному пункті. Якщо ціна продажу квартири, зазначена в договорі, є значно нижчою за ринкову (понад 33%), податкова інспекція може вимагати від платника податків пояснень або негайної сплати податку,

– попередили в РІЕЛ.

ЖК Nordica Residence від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Хто звільнений від сплати податку на нерухомість в Україні

Згідно з декретом уряду, державне мито під час купівлі квартири не сплачують:

діти-сироти;

мешканці гуртожитків;

релігійні організації;

учасники АТО та їхні родини;

сім'ї, в яких 5 і більше дітей;

діти-інваліди з одним батьком;

інваліди німецько-радянської війни;

постраждалі під час аварії на ЧАЕС (I та II категорії).

Також таке право можуть мати жителі зони відчуження чи обов'язкового відселення.

ЖК Riel City від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Як повернути сплачені податки

Згідно зі ст. 166 ПКУ, громадяни України, які купують житло вперше або перебувають у черзі на квартиру, мають право на повернення податкової знижки за придбану нерухомість. Зробити це можна тільки після реєстрації за адресою купленого житла і після подачі декларації до фіскальної служби,

– розповіли в Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Цей варіант також стосується нерухомості, яка була куплена в іпотеку, але має нюанси:

офіційне працевлаштування (робочий стаж має становити щонайменше 1 рік, крім тих, хто працює за цивільно-правовим договором чи займається підприємницькою діяльністю);

іпотечне житло має бути зареєстрованим місцем проживання громадянина, який хоче повернути сплачений податок;

термін дії іпотеки – не більше ніж 10 років.

Цікаво! Держава відшкодовує лише частину відсотків за іпотекою, без урахування тіла кредиту.

Додаткові витрати при купівлі квартири в іпотеку

Комісія за видачу кредиту . Ця сума сплачується банку і зазвичай становить 2% вартості кредиту. Остаточна вартість встановлюється індивідуально. Можна знайти варіанти без комісії, однак вони мають додаткові умові.

. Ця сума сплачується банку і зазвичай становить 2% вартості кредиту. Остаточна вартість встановлюється індивідуально. Можна знайти варіанти без комісії, однак вони мають додаткові умові. Страхування майна . Є обов'язковим моментом для оформлення іпотечного кредиту. Страхування дозволяє банку отримати компенсацію у разі завдання шкоди об'єкту нерухомості.

. Є обов'язковим моментом для оформлення іпотечного кредиту. Страхування дозволяє банку отримати компенсацію у разі завдання шкоди об'єкту нерухомості. Проміжне страхування. Оформлення іпотеки зазвичай триває від кількох тижнів до кількох місяців. У цей період діє проміжне страхування (до внесення іпотеки в земельний та іпотечний реєстри).

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