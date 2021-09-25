Будинок, вартістю 1,2 мільйона доларів, – це унікальне місце, яке надихнуло сценаристів на створення фільму "Закляття". Однак продавці зазначають, що дім в оригінальному фільмі – лише реконструкція будівлі.
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Двоповерховий дім площею 288 метрів квадратних датується 1836 роком.
Легенди, пов'язані з домом
Фасад дому / Фото New York Post
Дерев'яна кухня / Фото New York Post
Одна із трьох спалень / Фото New York Post
Керолін і Роджер Перон разом зі своїми 5 дочками переїхали в цей дім та помітили паранормальні явища. Старша дочка виявила, що продавець нерухомості не розповів їм історію вбивств, самогубств та згвалтувань в цьому приміщені. Відтоді сім'я зайнялася вивченням питання. Так, у 1973 році Перони запросили до будинку дослідників паранормальних явищ Еда і Лоррейн Уорренів. Саме останні популяризували легенду, яка й лягла в сюжет фільму жахів.
Сьогоднішні власники
Вітальня з каміном / Фото New York Post
Ванна в домі / Фото New York Post
Як повідомляють власники дому Дженн і Корі Хайнз в інтерв'ю для The Wall Street Journal, вони теж зустрічалися з духами, які перебували в старому домі. Купивши його за 439 тисяч доларів у 2019 році, пара прожила 4 місяці в одній кімнаті на першому поверсі, щоб "проявити повагу до духів" та "дозволити їм звикнути до нових мешканців".
Що є в моторошному домі
Домашня бібліотека / Фото New York Post
Окрім уваги фанатів паранормального, потенційним покупцям пропонують 3 спальні, вітальну з каміном, крім того, у домі чимало атрибутів, пов'язаних з фільмом жахів, приміром, постери та лялька на стільці.
Деякі предмети відсилають до історії фільму / Фото New York Post
Постери на одній із стін /Фото New York Post