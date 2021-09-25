Будинок з фільму жахів виставили на продаж: скільки коштує моторошна нерухомість
Джерело:The Wall Street Journal
У 2019 році нерухомість придбали Дженн и Корі Хайнцен. Проте на цьому тижні пара оголосила, що прийшов час передати естафету "дослідження паранормального" наступним мешканцям.
Будинок, вартістю 1,2 мільйона доларів, – це унікальне місце, яке надихнуло сценаристів на створення фільму "Закляття". Однак продавці зазначають, що дім в оригінальному фільмі – лише реконструкція будівлі.
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Двоповерховий дім площею 288 метрів квадратних датується 1836 роком.
Легенди, пов'язані з домом
Керолін і Роджер Перон разом зі своїми 5 дочками переїхали в цей дім та помітили паранормальні явища. Старша дочка виявила, що продавець нерухомості не розповів їм історію вбивств, самогубств та згвалтувань в цьому приміщені. Відтоді сім'я зайнялася вивченням питання. Так, у 1973 році Перони запросили до будинку дослідників паранормальних явищ Еда і Лоррейн Уорренів. Саме останні популяризували легенду, яка й лягла в сюжет фільму жахів.
Сьогоднішні власники
Як повідомляють власники дому Дженн і Корі Хайнз в інтерв'ю для The Wall Street Journal, вони теж зустрічалися з духами, які перебували в старому домі. Купивши його за 439 тисяч доларів у 2019 році, пара прожила 4 місяці в одній кімнаті на першому поверсі, щоб "проявити повагу до духів" та "дозволити їм звикнути до нових мешканців".
Що є в моторошному домі
Окрім уваги фанатів паранормального, потенційним покупцям пропонують 3 спальні, вітальну з каміном, крім того, у домі чимало атрибутів, пов'язаних з фільмом жахів, приміром, постери та лялька на стільці.