Це справді рідкість: на ринку з'явився справжній провінційний будинок у французькому стилі

Будинок у французькому провінційному стилі є справжньою рідкістю в Австралії. Попри те, він з'являється на ринку вже вдруге за зниженою ціною.

Будинок вже продавали в листопаді 2022 року, але власника так і не знайшли. Тоді вартість житла перевищувала 7 мільйонів доларів. Зараз будинок продають за ціною 6,3 – 6,5 мільйонів.

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Французький провінційний будинок

Особливе житло збудували зовсім нещодавно, у листопаді 2022 року. Він вміщує п'ять спалень та чотири ванні кімнати.

Будинок має рідкісний дизайн, якого в західному передмісті Сіднея немає ніде. Усі деталі дуже якісно зроблені.



Біла вітальня з дерев'яною підлогою / Фото Realestate

"Це досить унікально для нерухомості в Сіднеї, будинок неймовірної якості. У ньому мармурова підлога, і все імпортне", – сказав агент з лістингу Саргон Девід.

Серед помітних особливостей – камін з єгипетського травертину, ворота з кованого заліза, сіра дерев'яна підлога та французькі двері. Ванні кімнати оснащені латунними кранами, ваннами на ніжках, мармуровою плиткою та виготовленими на замовлення столярними виробами. Словом, все у французькому провінційному стилі.

Ванна кімната із позолоченими деталями / Фото Realestate

Будинок має два поверхи, між якими можна пересуватися як за допомогою сходів, так і ліфта. Житло займає площу приблизно 2,5 гектара разом з мінеральним басейном, спа-центром і гаражем на чотири авто.

Сходи з ажурним обрамленням / Фото Realestate