Дом уже продавали в ноябре 2022 года, но владельца так и не нашли. Тогда стоимость жилья превышала 7 миллионов долларов. Сейчас дом продают по цене 6,3 – 6,5 миллиона.

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Французский провинциальный дом

Особое жилье построили совсем недавно, в ноябре 2022 года. Он вмещает пять спален и четыре ванных комнаты.

У дома есть редкий дизайн, которого в западном пригороде Сиднея нет нигде. Все детали очень качественно сделаны.



Белая гостиная с деревянным полом / Фото Realestate

"Это достаточно уникально для недвижимости в Сиднее, дом невероятного качества. В нем мраморный пол, и все импортное", – сказал агент по листингу Саргон Дэвид.

Среди заметных особенностей – камин из египетского травертина, ворота из кованого железа, серый деревянный пол и французские двери. Ванные комнаты оснащены латунными кранами, ножными ваннами, мраморной плиткой и изготовленными на заказ столярными изделиями. Словом, все во французском провинциальном стиле.

Ванная комната с позолоченными деталями / Фото Realestate

Дом имеет два этажа, между которыми можно передвигаться как с помощью лестницы, так и лифта. Жилье занимает площадь примерно 2,5 гектара вместе с минеральным бассейном, спа-центром и гаражом на четыре автомобиля.

Лестница с ажурной обрамкой / Фото Realestate