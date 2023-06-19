За вікном – тропіки та водоспад: скільки коштує будинок в мінімалістському стилі на Гаваях

Будинок у мінімалістському стилі оточений водоспадами, скелястими обривами та заповідником, який колись був домом для гавайської королівської сім'ї. З кожного вікна в домі відкриваються неймовірні краєвиди.

Житло збудували у 2002 році за проєктом архітектора із Сан-Франциско. Будинок має площу 250 квадратних метрів та вміщує три спальні. Його продають за 2 495 000 доларів.

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Будинок в історичному центрі Гіло

Захопливий будинок розташований в кінці дороги на відокремленому острові. Водоспад заввишки 25 метрів впадає в річку Вайлуку на краю території, і його видно майже з будь-якої точки будинку.

Неймовірна картина / Фото Realtor

Також до власності належить пишний приватний сад, наче з казки. Це чудове місце для відпочинку серед тропіків.

Приватний сад / Фото Realtor

Дім будували "потом і сльозами" через низку причин. "Це відбувалося в джунглях без електрики чи змінного струму, на вершині твердої скелі, на довгій вузькій будівельній площі", – розповідає агент з лістингу Ребекка Келііхоомалу.

Результатом є дивовижний будинок, завершений два десятиліття тому, який досі в бездоганному стані. У ньому збереглися майже всі оригінальні дизайнерські деталі, враховуючи довгий кедровий прохід, який з'єднує три житлові павільйони.



Інтер'єр виконаний з дерева / Фото Realtor

Попри те, що будинок розташований серед тропічної краси, до нього все одно можна легко дістатися. Аеропорт Гіло розташований лише за 15 хвилин їзди.