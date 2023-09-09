Будиночок називають юртою – типом переносного житла кочових і напівосілих народів. І він справді схожий на конусоподібну юрту. Це стає зрозуміло, коли подивитися на дах.
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Дім на Гаваях за 179 тисяч доларів
Новим власником стане той, хто справді цінує життя або відпочинок поза мережею.
"Енергосистеми немає. Сонячна система підключена до електростанції в сусідньому будинку, але її відʼєднають. Новому власнику доведеться встановити нову сонячну систему, враховуючи панелі, батареї та інвертор", – каже агент з лістингу Кахілі Хан.
Затишний та максимально простий інтер'єр / Фото Realtor
Будиночок можна придбати за 179 тисяч доларів. Враховуючи те, що юрта розташована на Гаваях, – це супердешево.
Незвичайне житло має площу 65 квадратних метрів. Його збудували у 1993 році на ділянці з тропічним ландшафтом. І на відміну від більшості житлових будинків "поза мережею", тут є ванна кімната.
В інтер'єрі використали бамбукові меблі з Балі. І в справжньому гавайському стилі є окрема душова кабіна з лавового каменю для купання. Поруч з будинком є печера, окрасою якої є природно утворені сталагміти та сталактити.
Природна печера / Фото Realtor