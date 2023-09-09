Дешевий будинок на Гаваях: ви не повірите, що за ці гроші там можна купити таке чудове житло

Будиночок у стилі юрти продають у Маунтен-В'ю за доступною ціною. Його раніше збудували для людей, які хотіли жити в райському місці без зв'язку.

Будиночок називають юртою – типом переносного житла кочових і напівосілих народів. І він справді схожий на конусоподібну юрту. Це стає зрозуміло, коли подивитися на дах.

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Дім на Гаваях за 179 тисяч доларів

Новим власником стане той, хто справді цінує життя або відпочинок поза мережею.

"Енергосистеми немає. Сонячна система підключена до електростанції в сусідньому будинку, але її відʼєднають. Новому власнику доведеться встановити нову сонячну систему, враховуючи панелі, батареї та інвертор", – каже агент з лістингу Кахілі Хан.

Затишний та максимально простий інтер'єр / Фото Realtor

Будиночок можна придбати за 179 тисяч доларів. Враховуючи те, що юрта розташована на Гаваях, – це супердешево.

Незвичайне житло має площу 65 квадратних метрів. Його збудували у 1993 році на ділянці з тропічним ландшафтом. І на відміну від більшості житлових будинків "поза мережею", тут є ванна кімната.

В інтер'єрі використали бамбукові меблі з Балі. І в справжньому гавайському стилі є окрема душова кабіна з лавового каменю для купання. Поруч з будинком є печера, окрасою якої є природно утворені сталагміти та сталактити.

Природна печера / Фото Realtor