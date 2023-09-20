Агент з лістингу каже, що тепер ця нерухомість – гірська вишуканість. Марк Кастільо був тим, хто продав це житло теперішнім власникам в не надто хорошому стані. Та господарі його "освіжили", тому тепер це просто неймовірний будинок.

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Прекрасний будинок у горах

Будинок площею 780 квадратних метрів у Далонезі продають за 2 299 000 доларів. Його збудували ще в 1999 році. Теперішні власники придбали житло кілька років тому як інвестиційну нерухомість.

Тепер у будинку багато мармуру та люстр. Величезна люстра в двоповерховій їдальні коштує 40 тисяч доларів. "Це чудовий фокус у дуже великому просторі", – каже агент з лістингу.

У будинку є одна основна та три додаткові спальні. У кожній облаштована справді велика ванна в стилі спа, гардеробна, зона відпочинку і камін. Окрім того, є бар, більярдна, офіс над гаражем і дві кухні.

Оновлений інтер'єр / Фото Jon Michael Sullivan

Будинок розташований на площі 1,8 гектара вздовж річки Честаті. Зараз його здають в оренду на відпочинок за ціною близько 700 доларів за ніч, а бронювання на цей рік становить близько 100 тисяч доларів.

Тобто новий власник чи власниця матимуть вибір: або жити в цьому прекрасному місці, або мати гарний дохід з оренди.



Гірська місцевість / Фото Jon Michael Sullivan