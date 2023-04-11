Чотири спальні, 11 акрів і менш ніж 30 хвилин до центру Санта-Фе – це саме те, що сподобається наступним власникам цього мрійливого будинку. Нерухомість з'явилася на ринку за 1,7 мільйона доларів.
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Рай для творчих людей
У будинку є все, що може знадобитися творчому типу людей. Найперше – стильний і барвистий інтер'єр. Окрім основного житла, тут ще є гостьовий будиночок і спеціальна студія. Мистецьке життя.
Окремий будинок з двома спальнями та трьома ванними кімнатами побудували у 2021 році. Він оснащений усіма сучасними елементами, а також унікальним архітектурним шармом.
Вітальня в головному будинку / Фото Realtor
Там дійсно крутий двосторонній камін і окрема майстерня художника – колишній власник був плідним художником,
– пояснює агент з лістингу Девід Фріс.
Дім має прямий доступ до національного лісу та Дикої природи Пекос. Територія розміщена просто за рогом. Це стане особливим відпочинком для тих, хто хоче вибратися у світ природи.
Барвистий інтер'єр у кожному куточку / Фото Realtor
"Власність має дивовижний зв'язок із природою. Там є струмок зі стежками, природне джерело та безліч красивих кам'яних виступів", – каже Фріс.