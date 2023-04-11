Чотири спальні, 11 акрів і менш ніж 30 хвилин до центру Санта-Фе – це саме те, що сподобається наступним власникам цього мрійливого будинку. Нерухомість з'явилася на ринку за 1,7 мільйона доларів.

Зверніть увагу Як вигідно купити житло у Києві: український девелопер анонсував весняну акцію

Рай для творчих людей

У будинку є все, що може знадобитися творчому типу людей. Найперше – стильний і барвистий інтер'єр. Окрім основного житла, тут ще є гостьовий будиночок і спеціальна студія. Мистецьке життя.

Окремий будинок з двома спальнями та трьома ванними кімнатами побудували у 2021 році. Він оснащений усіма сучасними елементами, а також унікальним архітектурним шармом.

Вітальня в головному будинку / Фото Realtor

Там дійсно крутий двосторонній камін і окрема майстерня художника – колишній власник був плідним художником,

– пояснює агент з лістингу Девід Фріс.

Дім має прямий доступ до національного лісу та Дикої природи Пекос. Територія розміщена просто за рогом. Це стане особливим відпочинком для тих, хто хоче вибратися у світ природи.

Барвистий інтер'єр у кожному куточку / Фото Realtor

"Власність має дивовижний зв'язок із природою. Там є струмок зі стежками, природне джерело та безліч красивих кам'яних виступів", – каже Фріс.