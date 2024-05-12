Архітектурну перлину будували для садівника, що займався вирощуванням екзотичних рослин. Багато краси збереглося і для майбутніх власників. Ціна питання – 2,2 мільйона доларів.

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Чудовий будинок з краєвидами на гори та океан

"Нинішні власники закохалися в дім із першої секунди, коли його побачили. Вони були вражені рівнем ретельності та деталізації, які розробив архітектор", – каже агентка з лістингу Єва Лін.

Будинок площею 257 квадратних метрів вміщує чотири спальні та чотири ванні кімнати. На першому поверсі також є кухня, пральня, комора, сховище для зберігання, скляна обідня зона та додаткова кімната без призначення. На верхньому поверсі є великий простір для відпочинку або розваг.

Просторі кімнати з панорамними вікнами / Фото eXp Realty

Головна особливість будинку – це, звісно, його розташування. Щасливий покупець бачитиме зі своїх вікон Тихий океан і гори. А в сонячні дні з вітальні відкривається краєвид на острів Каталіна.

Цей будинок втілює класичний спосіб життя Південної Каліфорнії. Це справжній заповідник, що ідеально підходить для людей, які мають безмежну любов до природної краси та архітектурного дизайну. Тут ви можете жити в гармонії з природою,

– додала агентка з продажу.

До власності належить також окрема двоповерхова студія – ідеальна для творчих людей