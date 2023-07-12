Капсула часу: в Австралії продають будинок з інтер'єром 1970-х років, який ніколи не змінювали
Джерело:Realestate
Не просто дім, а справжня капсула часу. На ринку Австралії з'явилося особливе житло з інтер'єро, який не оновлювали з 1970-х років.
Позолочені стелі, візерунчасті золоті шпалери та люстри відчиняють нам двері в яскраве минуле. Тут оригінальна архітектура та інтер'єр 1970-х років у бездоганному стані.
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Розкішний інтер'єр зачаровує усіх
Будинок з п'ятьма спальнями розташований у Сент-Кілда-Істі, передмістя Мельбурна. Він з'явився на ринку вперше за 44 роки з моменту придбання за 173 500 доларів у 1978 році.
Дерев'яні шафи та панелі на кухні, шпалери в стилі ретро, високі стелі та кілька кришталевих люстр дають змогу зазирнути в минуле життя чудового помешкання.
На гранітній кухні є дві духовки та дві посудомийні машини, яким, очевидно, дуже багато років. Та новим власникам треба буде хіба витерти пил – меблі та техніка тут в чудовому стані.
Оригінальний дизайн 70-х років / Фото Realestate
"Будинок є одним із найкращих прикладів епохи середини століття. Він в оригінальному вигляді з неймовірною арматурою. Будівля – надійна цегляна споруда, яка була побудована, щоб тут жили століттями", – розповів місцевий агент Даррен Кронголд.
Помешкання буде ідеальним місцем не лише для життя, а й для розваг та вечірок завдяки величезній офіційній вітальні та обідній зоні, що виходять на просторий відкритий балкон. Надворі є чудовий, великий басейн та сади, а також два складські приміщення.
Його орієнтовна ціна становить 2,7 – 2,97 мільйона доларів напередодні аукціону 30 липня.