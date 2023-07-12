Позолоченные потолки, узорчатые золотые обои и люстры открывают двери в яркое прошлое. Здесь оригинальная архитектура и интерьер 1970-х годов в безупречном состоянии.

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Роскошный интерьер очаровывает всех

Дом с пятью спальнями расположен в Сент-Килда-Исте, пригород Мельбурна. Он появился на рынке впервые за 44 года с момента приобретения за 173 500 долларов в 1978 году.

Деревянные шкафы и панели на кухне, обои в стиле ретро, высокие потолки и несколько хрустальных люстр позволяют заглянуть в прошлую жизнь прекрасного дома.

На гранитной кухне есть две духовки и две посудомоечные машины, которым, очевидно, много лет. Но новым владельцам нужно будет разве что вытереть пыль – мебель и техника здесь в отличном состоянии.

Оригинальный дизайн 70-х годов / Фото Realestate

"Дом является одним из лучших примеров эпохи середины века. Он в оригинальном виде с невероятной арматурой. Здание – надежное кирпичное сооружение, которое было построено, чтобы здесь жили веками", – рассказал местный агент Даррен Кронголд.

Дом будет идеальным местом не только для жизни, но и для развлечений и вечеринок благодаря огромной официальной гостиной и обеденной зоне, выходящих на просторный открытый балкон. На дворе прекрасный, большой бассейн и сады, а также два складских помещения.

Его ориентировочная цена составляет 2,7 – 2,97 миллиона долларов в преддверии аукциона 30 июля.