Британець купив триповерховий будинок в Італії за 85 пенсів: у якому він стані

31-річний Джордж Лейнг переїхав з британського міста Істборн на острів Сицилія. Там він придбав триповерхову нерухомість всього за 85 пенсів, але будинок потребує ремонту.

Британець каже, що хоче зробити ремонт у будинку власноруч, хоча в нього невеликий досвід у таких роботах. Чоловік має обмежений бюджет, тому планує вкластися в 15 тисяч фунтів стерлінгів (понад 766 тисяч гривень).

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Будинок на Сицилії за копійки

Джордж навмисно шукав своє житло серед найдешевших будинків у Європі. Одного разу він натрапив на проєкт Euro Houses, у рамках якого продають покинуті будівлі по всій Італії за копійки.

Чоловік знайшов котедж із трьома спальнями в сицилійському селі Муссомелі на вершині пагорба. Хоч житло занедбане, але обійшлося всього у 85 пенсів разом із меблями. Британець поділився, що вже налагодив стосунки зі своїми сусідами та обживається в новому місці.

Житло потребує капітального ремонту / Фото Daily Star

Ремонт у будинку Джордж вже розпочав – він замінив електрику і почав працювати зі стінами.

Бувають випадки, коли я думаю, чи не відкусив я більше, ніж можу розжувати. Просто приємно купувати речі, які набагато дешевші. Ви отримуєте пиво чи коктейль на Сицилії за 1,50 євро або келих вина за 2 євро, тоді як це коштує 7,50 фунтів зараз у Лондоні за пінту,

– говорить чоловік.

Сицилія вразила британця, тому він вирішив переїхати саме сюди. Його улюблене заняття – ранкова кава на балконі, що розташований на висоті 765 метрів над рівнем моря.