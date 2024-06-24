Британец говорит, что хочет сделать ремонт в доме собственноручно, хотя у него небольшой опыт в таких работах. Мужчина имеет ограниченный бюджет, поэтому планирует вложиться в 15 тысяч фунтов стерлингов (более 766 тысяч гривен).

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Дом на Сицилии за копейки

Джордж намеренно искал свое жилье среди самых дешевых домов в Европе. Однажды он наткнулся на проект Euro Houses, в рамках которого продают заброшенные здания по всей Италии за копейки.

Мужчина нашел коттедж с тремя спальнями в сицилийской деревне Муссомели на вершине холма. Хотя жилье заброшенное, но обошлось всего в 85 пенсов вместе с мебелью. Британец поделился, что уже наладил отношения со своими соседями и обживается в новом месте.

Жилье требует капитального ремонта / Фото Daily Star

Ремонт в доме Джордж уже начал – он заменил электричество и начал работать со стенами.

Бывают случаи, когда я думаю, не откусил ли я больше, чем могу разжевать. Просто приятно покупать вещи, которые намного дешевле. Вы получаете пиво или коктейль на Сицилии за 1,50 евро или бокал вина за 2 евро, тогда как это стоит 7,50 фунтов сейчас в Лондоне за пинту,

– говорит мужчина.

Сицилия поразила британца, поэтому он решил переехать именно сюда. Его любимое занятие – утренний кофе на балконе, который расположен на высоте 765 метров над уровнем моря.