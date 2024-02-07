Крихітний лише зовні: ви будете здивовані, коли побачите, що приховують у цьому будинку

Зовні цей будинок в англійському містечку Брідґнорт здається невеликим і нічим не відрізняється від тисяч інших. Проте насправді це житло приховує одну дуже особливу кімнату та має набагато більшу площу.

Колись це житло було домом місцевого художника, який "роками перетворював його на щось цікаве". Варто зазначити, що митцеві це вдалося, адже одне приміщення в будинку просто вражає.

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У будинку є велика печера

Будинок під назвою Dracups Cottage вміщує дві спальні, вітальню та кухню в камбузному стилі. Багато хто з відвідувачів думає, що це вже кінець, проте справжній секрет ховається далі. Це величезна печера з пісковику зі склепінчастими стелями, ошатними колонами та кахельною мозаїкою.

Художник був таким натхненним, що багато розкопок зробив вручну. Однак навіть на цьому він не зупинився. Митець також створив приголомшливі ландшафтні сади, терасу на даху та мансарду.



Штучно зроблена печера / Фото PA

Син художника розповів, що його батько творив у кожному будинку, в якому йому доводилося жити. Він залишав по собі колони, балюстради, ліпнину, мармур, вітражі тощо. Усе це чоловік розробляв і створював від початку до кінця своїми руками.

Цікаво, що після смерті художника у 2002 році печеру використовували як місце для зібрань молоді. Та тепер цей витвір мистецтва є просо частиною химерного будинку.

Печера є справді величезною – становить половину площі в будинку. Востаннє нерухомість з'являлася на ринку у 2016 році за 200 тисяч фунтів стерлінгів.