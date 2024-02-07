Когда-то это жилье было домом местного художника, который "годами превращал его в нечто интересное". Стоит отметить, что художнику это удалось, ведь одно помещение в доме просто поражает.

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В доме есть большая пещера

Дом под названием Dracups Cottage вмещает две спальни, гостиную и кухню в камбузном стиле. Многие из посетителей думает, что это уже конец, однако настоящий секрет скрывается дальше. Это огромная пещера из песчаника со сводчатыми потолками, нарядными колоннами и кафельной мозаикой.

Художник был таким вдохновленным, что многие раскопки сделал вручную. Однако даже на этом он не остановился. Художник также создал потрясающие ландшафтные сады, террасу на крыше и мансарду.

Искусственно сделанная пещера / Фото PA

Сын художника рассказал, что его отец творил в каждом доме, в котором ему приходилось жить. Он оставлял после себя колонны, балюстрады, лепнину, мрамор, витражи и тому подобное. Все это мужчина разрабатывал и создавал от начала до конца своими руками.

Интересно, что после смерти художника в 2002 году пещеру использовали как место для собраний молодежи. И теперь это произведение искусства является просто частью причудливого дома.

Пещера действительно огромная – составляет половину площади в доме. Последний раз недвижимость появлялась на рынке в 2016 году за 200 тысяч фунтов стерлингов.