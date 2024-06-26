У продажі з'явився чарівний будинок, де знімали відомий серіал Netflix

Жити в будинку, про який ідеться у відомому американсьому серіалі Netflix, для когось є справжньою мрією. Це житло в Маріетті, штат Джорджія, слугувало сімейним будинком одного з головних героїв відомої стрічки.

Великий особняк, що продають за майже 3 мільйони доларів, показали в комедійній драмі "Кобра Кай". Він слугував вигаданим житлом Даніела ЛаРуссо, якого зіграв Ральф Маккіо.

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Будинок із серіалу Netflix

Цей середземноморський особняк із шістьма спальнями продавали у 2021 році за 2,6 мільйона доларів. Тепер він знову з'явився на ринку, але цього разу з більшою ціною.

Річ у тім, що особняк тепер зірковий, адже тут знімали й продовжують знімати серіал Netflix "Кобра Кай". За кадри з екстер'єром власникам платять, а отже нові власники також матимуть прибуток, поки триватимуть зйомки.

Будинок з "Кобра Кай" раніше був доступний для короткострокової оренди на час відпустки. В описі зазначають, що "перебування на віллі – це як подорож крізь історію, та місця, що нагадують про ваших улюблених персонажів і сцени з серіалу",

– зазначили в оголошенні.

Цікаво, що оригінальну конструкцію житла будували ще в 1968 році, але у 2008 році її розібрали та перебудували теперішні господарі. Останні два роки особняк використовують як успішну інвестиційну нерухомість.

Дуже затишний інтер'єр у теплих тонах / Фото Georgia MLS

Це 850 квадратних метрів розкішного простору із сучасним інтер'єром. Родзинкою особняка є внутрішній атріум, на яких виходять головні вікна в кімнатах. Серед оригінальних деталей, які збереглися донині, – аркові вікна та двері, ковані поручні та три каміни.

У головній кімнаті власника також є кілька яскравих переваг – чудова плитка ручної роботи в душі та прямий доступ до відкритого басейну. Агент каже, що "ви можете вийти з ванної кімнати і стрибнути прямо в басейн".