Большой особняк, что продают за почти 3 миллиона долларов, показали в комедийной драме "Кобра Кай". Он служил вымышленным жильем Даниэла ЛаРуссо, которого сыграл Ральф Маккио.

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Дом из сериала Netflix

Этот средиземноморский особняк с шестью спальнями продавали в 2021 году за 2,6 миллиона долларов. Теперь он снова появился на рынке, но на этот раз с большей ценой.

Дело в том, что особняк теперь звездный, ведь здесь снимали и продолжают снимать сериал Netflix "Кобра Кай". За кадры с экстерьером владельцам платят, а значит новые владельцы также будут иметь прибыль, пока будут продолжаться съемки.

Дом с "Кобра Кай" ранее был доступен для краткосрочной аренды на время отпуска. В описании отмечают, что "пребывание на вилле – это как путешествие сквозь историю, и места, напоминающие о ваших любимых персонажах и сцены из сериала",

– отметили в объявлении.

Интересно, что оригинальную конструкцию жилья строили еще в 1968 году, но в 2008 году ее разобрали и перестроили нынешние хозяева. Последние два года особняк используют как успешную инвестиционную недвижимость.

Очень уютный интерьер в теплых тонах / Фото Georgia MLS

Это 850 квадратных метров роскошного пространства с современным интерьером. Изюминкой особняка является внутренний атриум, на которые выходят главные окна в комнатах. Среди оригинальных деталей, которые сохранились по сей день, – арочные окна и двери, кованые перила и три камина.

В главной комнате владельца также есть несколько ярких преимуществ – великолепная плитка ручной работы в душе и прямой доступ к открытому бассейну. Агент говорит, что "вы можете выйти из ванной комнаты и прыгнуть прямо в бассейн".