Місцеві агенти з нерухомості були шоковані, коли побачили, що в прибудові є великий критий басейн. Хоч будинок потребує ремонту, це все одно робить його унікальним на ринку.

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Ніхто не очікував побачити критий басейн

Зовні будинок виглядає так само, як багато інших. Немає нічого, що вказує на те, що він чимось відрізняється від будинків у долинах Південного Уельсу. Я, звичайно, не очікував знайти басейн позаду, коли вперше зайшов у власність,

– розповідає агент з нерухомості.

Дім потребує ремонту, але басейн все одно є його особливістю / Фото SWNS

Будинок оманливо просторий і точно потребує повного ремонту, включно з басейном у задній прибудові. У домі є чотири спальні та дві ванні кімнати, кухня, їдальня. Також є гараж, сад і вищезгадана прибудова.

Спальня збереглася в задовільному стані / Фото SWNS

Житло розміщене в популярному районі Бедвас. Агенти кажуть, що після ремонту з нього можна мати непоганий прибуток – наприклад, місячну орендну плату близько 1 375 доларів США.

Вітальню теж треба оновити / Фото SWNS