Затишний будиночок на горі Погар: скільки коштує житло із сучасним ремонтом у Славському

У Славському продають будиночок з гарним сучасним ремонтом, який збудували близько 2 років тому. Він розташований на горі Погар, тож казкові краєвиди в будь-яку пору гарантовані.

Власники збудували це житло для себе, але його можна також здавати в оренду, бо кажуть, що буде дуже прибутково. Це ідеальне місце для тих, хто хоче усамітнитись в горах та відпочити на природі від міської метушні. Вартість котеджу становить 138 тисяч доларів, передає 24 Канал, посилаючись на дані з OLX.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Сучасний гірський котедж у Славському

Загальна площа двоповерхового будинку становить 70 квадратних метрів. Усередині є дві спальні, кухня-вітальня та ванна кімната. Котедж розрахований на комфортне проживання чотирьох дорослих.

"Мінімалістський інтер'єр, велика тераса, панорамні вікна, з яких відкривається чудовий краєвид. Ви зможете повністю розслабитись та насолоджуватись природою", – зазначають в оголошенні.

Інтер'єр справді затишний / Фото OLX

На території є місце для паркування авто. Хоч будиночок розташований на горі, до центру селища та залізничної станції йти 15 хвилин.

Трикутний будиночок у Верховині

У карпатському селі, що є осередком гуцульської культури, у продажі з'явився цікавий дерев'яний будиночок А-подібної форми. Це також житло сучасного типу з двома кімнатами, кухнею, вітальнею і ванною.

Площа унікального житла становить 70 квадратних метрів, а вартість – 79 тисяч доларів. Погляньте на інтер'єр.