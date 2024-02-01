Владельцы построили это жилье для себя, но его можно сдавать в аренду, потому что говорят, что будет очень прибыльно. Это идеальное место для тех, кто хочет уединиться в горах и отдохнуть на природе от городской суеты. Стоимость коттеджа составляет 138 тысяч долларов, передает 24 Канал, ссылаясь на данные с OLX.

Обратите внимание От чего зависит стоимость квадратного метра в новостройке

Современный горный коттедж в Славском

Общая площадь двухэтажного дома составляет 70 квадратных метров. Внутри есть две спальни, кухня-гостиная и ванная комната. Коттедж рассчитан на комфортное проживание четырех взрослых.

"Минималистский интерьер, большая терраса, панорамные окна, из которых открывается прекрасный вид. Вы сможете полностью расслабиться и наслаждаться природой", – отмечают в объявлении.

Интерьер действительно уютный / Фото OLX

На территории есть место для парковки авто. Хотя домик расположен на горе, до центра поселка и железнодорожной станции идти 15 минут.

Треугольный домик в Верховине

В карпатском селе, что является центром гуцульской культуры, в продаже появился интересный деревянный домик А-образной формы. Это также жилье современного типа с двумя комнатами, кухней, гостиной и ванной.

Площадь уникального жилья составляет 70 квадратных метров, а стоимость – 79 тысяч долларов. Взгляните на интерьер.