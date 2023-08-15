Будинок розташований у чудовому місці. Нові власники будуть милуватися краєвидами на центр Сан-Франциско та Іст-Бей. Вартість житла становить 3 995 000 доларів США.

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Будинок одразу впадає у вічі, якщо проходити повз

Триповерхове житло площею 265 квадратних метрів розташоване в районі Кларендон-Хайтс. Попередній власник інвестував приблизно 6 мільйонів доларів у модернізацію та ремонт будинку. Кожен сантиметр відшліфували та відполірували майстри. Покупець не матиме зайвих витрат, бо ще й унікальні меблі входять у вартість.

Захопливий екстер'єр будинку / Фото Arbor Media

Будинок вміщує дві спальні та дві ванні кімнати. Його побудували у 1926 році, потім повністю модернізували у 1996 та 1997 роках.

"Зовні виглядає так, ніби його збудували у 1926 році, з усіма традиційними історичними архітектурними деталями та плануванням, але вся сантехніка та електрика сучасні. Тут є радіаційне опалення та багато іншого", – розповідає агент із лістингу Тодд Вайлі.

Деталі в будинку справді вражають. В інтер'єрі використали багато кольорів, але всі вони дуже гармонійно виглядають. Важко не помітити розписану вручну стелю над сходами із зображенням каліфорнійських тварин і рослин, різьблені мармурові раковини, балкон з плиткою, вітражі в кожній кімнаті, зроблені вручну, ковані поручні сходів і складну плитку.

Від інтер'єру перехоплює подих / Фото Arbor Media

Колишній власник купував антикварні меблі з усього світу та подавав дещо на замовлення для дому. Незважаючи на те, що будинок – це "капсула часу", він також пропонує сучасний комфорт і зручність.

"Є повністю обладнана, звуконепроникна медіакімната, велика бібліотека та читальний зал, звідки відкривається панорамний краєвид на місто та Іст-Бей. Є два каміни на дровах, пральня, тепла підлога, охоронна система, великий ліфт", – розповідають агенти.

Це гарний оновлений дім, який сам по собі є витвором мистецтва. Хто шукає для себе щось унікальне, той обов'язково зверне на нього увагу.