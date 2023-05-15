Дім на колесах: скільки коштує цікаве житло на півострові серед поля

На півострові Ллін у Вельсі продають дуже цікаве житло. Це невеличкий дім на колесах серед поля з мальовничою природою.

Дім на колесах з'явився на ринку за колосальні 150 тисяч фунтів стерлінгів. За ці гроші можна придбати будинок з двома спальнями поблизу.

Проте агенти з нерухомості впевнені, що покупці віддадуть перевагу мобільному будинку посеред поля. Цей будинок не має модних плюсів, але причина високої ціни вагома – тут неймовірні краєвиди.

Зверніть увагу Контролювати забудову стане легше: девелопер про відкриття реєстру об'єктів будівництва

Дім на колесах з чарівною природою навколо

Поле, де є помешкання, розташоване в зоні виняткової природної краси на півострові Ллін, звідки відкривається вид на Порт-Нейґвл. Дім на колесах розміщений на цьому місці з 2011 року.

Будиночок на колесах у Вельсі / Фото Beresford Adams

Новий власник зможе спостерігати за одним із найпривабливіших краєвидів Британії, а також матиме доступ до "раю для серферів".

Сусідній 7-кілометровий пляж "Пекельний рот" відомий як улюблений серед серфінгістів і каякерів, які обожнюють високі хвилі, що підіймаються Атлантичним океаном. До пляжу можна дістатися безпосередньо через глиняні скелі, а також по пішохідній стежці.

Краєвиди вражають / Фото Beresford Adams

Житло було власністю однієї родини майже три десятиліття. Його використовували тільки для відпочинку.

Серед недоліків будиночку є те, що тут немає електрики, води та каналізації, тому будь-який покупець повинен вирішити цю проблему або придбати власний дизельний генератор.