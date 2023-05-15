Дом на колесах появился на рынке за колоссальные 150 тысяч фунтов стерлингов. За эти деньги можно купить дом с двумя спальнями поблизости.

Однако агенты по недвижимости уверены, что покупатели предпочтут мобильный дом посреди поля. Этот дом не имеет модных плюсов, но причина высокой цены весома – здесь невероятные виды.

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Дом на колесах с волшебной природой вокруг

Поле, где находится жилье, расположено в зоне исключительной природной красоты на полуострове Ллин, откуда открывается вид на Порт-Нейгвл. Дом на колесах расположен на этом месте с 2011 года.

Домик на колесах в Вельсе / Фото Beresford Adams

Новый владелец сможет наблюдать за одним из самых привлекательных пейзажей Британии, а также получит доступ к "раю для серферов".

Соседний 7-километровый пляж "Адский рот" известен как любимый среди серфингистов и каякеров, обожающих высокие волны, поднимающиеся по Атлантическому океану. До пляжа можно добраться непосредственно через глиняные скалы, а также по пешеходной тропе.

Пейзажи впечатляют / Фото Beresford Adams

Жилье было собственностью одной семьи почти три десятилетия. Его использовали только для отдыха.

Среди недостатков домика есть то, что здесь нет электричества, воды и канализации, поэтому любой покупатель должен решить эту проблему или приобрести собственный дизельный генератор.